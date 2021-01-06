Победа Азербайджана существенным образом укрепила позиции страны на международной арене

Опыт Азербайджанской Республики в вопросах освобождения своих оккупированных территорий весьма востребован в мировом пространстве. Об этом сказал Trend доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев, передает Day.Az.

Перенджиев подчеркивает, что Победа Азербайджана в войне за освобождение своих земель существенным образом укрепила его позиции на постсоветском пространстве и в целом на международной арене.

По мнению эксперта, освобожденные территории являются весьма привлекательными для создания туристического и оздоровительного кластеров.

"Уникальные памятники культуры, исторические артефакты, красивая природа, весьма редкие ландшафты, оздоровительные вода и воздух являются весьма важными элементами для развития туристического и лечебно-оздоровительного бизнеса на этих территориях. Официальный Баку, как полноправный хозяин, безусловно сделает привлекательными эти территории для их посещения иностранными туристами", - сказал он.

Говоря о политике мультикультурализма Азербайджана, Перенджиев подчеркивает, что уважение к культуре, обычаям и традициям различных наций и этносов - неотъемлемая черта азербайджанского народа.

"Это проявляется как в действиях структур официального Баку, осуществляющих деятельность в сфере внешней и даже международной политики, так и в поведении представителей азербайджанской диаспоры в различных странах, и, прежде всего, в России. В азербайджанской среде слово "культура" и воспринимается, прежде всего, как умение вести диалог, проявлять такт и уважение к собеседнику. Для меня, как общественного дипломата и российского военного политолога, лично важно, что официальный Баку неоднократно демонстрировал и продолжает демонстрировать искреннее уважение к русской культуре и культуре народов России", - отметил российский эксперт.

Александр Перенджиев добавил, что азербайджанцы хорошо знают произведения Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Льва Толстого и других великих русских писателей. Русский язык - один из основных в сфере межличностного общения: "Все эти элементы формируют весьма крепкую базу для диалога между официальными Москвой и Баку".

"Для России Азербайджан весьма важен как партнер в гуманитарной и, прежде всего, образовательной, культурной и информационной сферах. Руководство Азербайджана, а также лидеры азербайджанских диаспор во всех странах мира, в том числе и в России, всегда выступают за приоритетное развитие этнических азербайджанцев в сфере культуры. По их мнению, каждый азербайджанец должен выступать образцом культуры в любом обществе", - сказал Перенджиев.

Эксперт добавил, что всё это сумели продемонстрировать азербайджанцы даже в условиях противостояния с Арменией, в том числе и в период второй Карабахской войны, которая увенчалась освобождением окупированных территорий Азербайджана.

"Политика уважения культур, традиций и обычаев является весьма надежным фундаментом для установления эффективных взаимоотношений официального Баку со всеми странами мира", - подчеркнул Александр Перенджиев.