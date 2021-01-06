Момент удара азербайджанского беспилотника по армянскому С-300

В Сети распространились кадры одного из эпизодов 44-дневной Отечественной войны, где видно как азербайджанский беспилотник уничтожает ЗРК С-300 ВС Армении.

Представляем вашему вниманию данное видео: