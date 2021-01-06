https://news.day.az/politics/1304682.html Момент удара азербайджанского беспилотника по армянскому С-300 - Архивное видео
Момент удара азербайджанского беспилотника по армянскому С-300 - Архивное видео
В Сети распространились кадры одного из эпизодов 44-дневной Отечественной войны, где видно как азербайджанский беспилотник уничтожает ЗРК С-300 ВС Армении.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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