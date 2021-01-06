Возбуждено уголовное дело по факту сожжения армянами тела азербайджанского военнослужащего

В некоторых СМИ и на страницах в социальных сетях распространились видеокадры, на которых запечатлено сожжение тела военнослужащего армии Азербайджана солдатами армянских ВС и одним гражданским лицом, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Поскольку в ходе анализа, проведенного Генеральной и Военной прокуратурами Азербайджана, было установлено, что видеокадры отражают реальность, по вышеуказанному факту по соответствующим статьям УК Азербайджана было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся интенсивные следственные мероприятия, необходимые для установления личности преступников и привлечения их к ответственности в рамках существующего правового механизма и международного права, общественности будет предоставлена подробная информация.

Однако, несмотря на соответствующие расследования, проводимые Генпрокуратурой Азербайджана в рамках возбужденных на основании аналогичных видеороликов уголовных дел, к сожалению, армянская сторона не проводит расследований по фактам преступлений против военнослужащих и гражданских лиц Азербайджана, не принимает каких-либо мер в направлении привлечения к ответственности совершивших преступления лиц.

Генеральная прокуратура Азербайджана призывает правоохранительные органы Армении предпринять аналогичные шаги и в соответствии с требованиями норм и принципов международного права принять серьезные меры правового воздействия в связи с военными преступлениями, совершенными против граждан Азербайджана, а также, проведя прозрачное и справедливое расследование, предоставить мировой общественности соответствующую информацию.