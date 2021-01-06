https://news.day.az/politics/1304715.html Арзу Нагиев о перспективных планах в Карабахе - ВИДЕО
Арзу Нагиев о перспективных планах в Карабахе - ВИДЕО
Аэропорт, который будет построен в направлении Физули, должен стать стратегически важным объектом. Известно, что у нас также есть аэропорт в Ходжалы. Однако новый аэропорт, который будет построен в Физули, очень важен с экономической, политической, военной и демографической точек зрения.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью Real TV сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев. Он рассказал о перспективных планах в Карабахе.
По словам депутата, война ведется не только на поле боя, но и в экономической, политической и демографической плоскостях.
Представляем вашему вниманию интервью:
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