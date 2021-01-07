Пашинян ведет Армению к очередной пропасти, приглашая на заседание Совбеза главаря сепаратистов

Действительно абсурдно, что на заседании Совета безопасности, созванного премьер-министром Армении Николом Пашиняном, выше всех был усажен Араик Арутюнян. Я бы даже сказал, что это анормальное и нелогичное явление. Азербайджан возбудил уголовное дело в отношении Арутюняна и объявил этого главаря террористов в международный розыск.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

Депутат сказал, что по логике и договоренности Арутюнян должен был быть экстрадирован в Азербайджан как главный террорист, а не сидеть во главе заседания Пашиняна:

"Второй вопрос - это тема, вынесенная на обсуждение в Совете Безопасности Армении. Обратите внимание, посмотрите, что они обсуждают - гуманитарные вопросы и вопросы безопасности в Армении и Нагорном Карабахе. Пункт, связанный с Арменией, ясен, это их дела. Но что за вопрос Нагорного Карабаха? Неужели они до сих пор не понимают, что вопросы, связанные с Нагорным Карабахом, больше не могут быть предметом обсуждения этих людей?! Неужели они не осознают, что Нагорный Карабах уже освобожден от оккупации, так называемый режим уничтожен, победоносная армия Азербайджана вернула наши древние земли, и впредь последнее слово по поводу Нагорного Карабаха остается за Азербайджаном? Неужели они не проснулись ото сна и по-прежнему считают вандала и террориста Арутюняна уполномоченным? Видать, они все еще не осознали реальность или создают такую видимость. Рано или поздно они всё поймут. Для этого требуется время. Возможно, им нужна очередная оплеуха.

Видимо, им мало того поражения, которое они понесли в ходе войны. Каждый неправильный шаг Армении обернется боком для нее самой. Арутюнян может питать надежды, жить в грезах. Однако реальность заключается в том, что он не имеет никаких полномочий. Усаживая этого преступника рядом, Пашинян нажил проблем на свою голову", - добавил Эльшан Мусаев.