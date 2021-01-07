Инициатива Президента Ильхама Алиева продвигать наследие Низами Гянджеви очень важна для Азербайджана и всего мира

Инициатива Президента Азербайджана Ильхама Алиева продвигать наследие великого поэта Низами Гянджеви очень важна как для Азербайджана, так и всего мира.

Об этом сказал Trend бывший президент Хорватии, член правления Международного Центра Низами Гянджеви Иво Йосипович, передает Day.Az.

Как отметил Йосипович, наследие Низами Гянджеви, безусловно, является одной из важнейших вех азербайджанской культуры, а также многозначащей частью наследия всего человечества.

"На мой взгляд, Международный центр Низами Гянджеви должен участвовать в этом проекте. Как международно признанная организация, широко известная на мировой арене и носящая имя великого Низами Гянджеви, Центр может и должен содействовать пропаганде творчества великого поэта во всем мире в рамках "Года Низами Гянджеви". Кроме того, этим удастся расширить знания об Азербайджане как об одном из важных культурных центров мира", - заключил экс-президент Хорватии.