Российские медики проверяют Пашиняна перед поездкой в Москву

Спецборт с российскими медиками прибыл из Москвы в Ереван. Врачи должны сделать забор крови на коронавирус у высокопоставленных армянских чиновников, которые готовятся вылететь на важные переговоры в российскую столицу. Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что в Ереван прилетели две группы врачей.

Согласно информации, одна группа находится сейчас в резиденции премьер-министра Армении. У Пашиняна уже взяли кровь на анализ. Вторая группа находится в одной из гостиниц Еревана. Они должны протестировать пилотов личного самолета Пашиняна и еще 6 сотрудников аппарата премьера, которые, предположительно, полетят с ним в Москву.