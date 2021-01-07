Президент Ильхам Алиев: Народный фронт и его остатки фактически дезертировали в период Первой Карабахской войны

Народный фронт Азербайджана и его остатки, сегодня собравшиеся в антинациональном совете, фактически дезертировали в период Первой Карабахской войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

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