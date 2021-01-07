https://news.day.az/politics/1304843.html Президент Ильхам Алиев: Народный фронт и его остатки фактически дезертировали в период Первой Карабахской войны
Президент Ильхам Алиев: Народный фронт и его остатки фактически дезертировали в период Первой Карабахской войны
Народный фронт Азербайджана и его остатки, сегодня собравшиеся в антинациональном совете, фактически дезертировали в период Первой Карабахской войны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре