Президент Ильхам Алиев о борьбе с коронавирусом: Надеюсь, что вакцина будет доставлена в Азербайджан в течение этого месяца

Надеюсь, что вакцина от коронавируса будет доставлена в Азербайджан в течение этого месяца.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

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