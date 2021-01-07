https://news.day.az/politics/1304844.html Президент Ильхам Алиев о борьбе с коронавирусом: Надеюсь, что вакцина будет доставлена в Азербайджан в течение этого месяца
Президент Ильхам Алиев о борьбе с коронавирусом: Надеюсь, что вакцина будет доставлена в Азербайджан в течение этого месяца
Надеюсь, что вакцина от коронавируса будет доставлена в Азербайджан в течение этого месяца.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.
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