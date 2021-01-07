В исполнительных властях Азербайджана создаются отделы по работе с участниками Отечественной войны и семьями шехидов

7 января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об утверждении "Положения о местных исполнительных властях" №648 от 6 июня 2012 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с указом, внесены изменения в "Образцовую структуру аппарата главы городской, районной исполнительной власти, представительств административно-территориального округа и участкового административно-территориального округа главы исполнительной власти и численности штатных единиц", утвержденную указом Президента Азербайджана №648 от 6 июня 2012 года.

В документе об образцовой структуре аппарата главы Исполнительной власти г. Баку и численности штатных единиц:

- исключается шестая строка в разделе "отдел юридических и кадровых вопросов" и в десятой строке этого раздела цифра "7" заменяется на цифру "6";

- в пятой строке в разделе "отдел работы с общественно-политическими, гуманитарными вопросами и по работе с религиозными структурами" цифра "3" заменяется на цифру "2", и в шестой строке этого раздела цифра "7" заменяется на цифру "6";

- после раздела "отдел анализа и прогнозирования социально-экономического развития" добавляется раздел "отдел организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов".

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