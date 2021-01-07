Президент Ильхам Алиев: В ближайшие дни мы станем свидетелями новых прекрасных событий в сфере энергетики

Не хочу говорить что-либо раньше времени. Но в то же время в ближайшие дни мы станем свидетелями новых прекрасных событий в сфере энергетики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

По словам главы государства, когда настанет время, об этом также будет представлена информация.

"Новый проект существенно усилит наш потенциал", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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