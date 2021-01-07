https://news.day.az/politics/1304849.html Президент Ильхам Алиев: В ближайшие дни мы станем свидетелями новых прекрасных событий в сфере энергетики
Президент Ильхам Алиев: В ближайшие дни мы станем свидетелями новых прекрасных событий в сфере энергетики
Не хочу говорить что-либо раньше времени. Но в то же время в ближайшие дни мы станем свидетелями новых прекрасных событий в сфере энергетики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.
По словам главы государства, когда настанет время, об этом также будет представлена информация.
"Новый проект существенно усилит наш потенциал", - добавил Президент Ильхам Алиев.
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