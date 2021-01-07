Израильский эксперт о потенциале Карабаха

Потенциал освобождённых земель Карабаха огромен. Об этом сказал Trend израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, передает Day.Az.

Эксперт предвидит в Карабахе большое сельскохозяйственное развитие, отмечая также, что здесь могут быть открыты следующие виды предприятий: по искусственному разведению различных видов рыб, фармацевтические и сферы высоких технологий.

По его мнению, они будут дружественны к экологии, уникальной флоре и фауне региона, работать не загрязняя окружающую среду.

Касаясь ресурсов Карабаха, эксперт добавляет, что, безусловно, это дает огромный потенциал всем дружественным Азербайджану странам помогать развивать эти территории: "Не будем забывать, что общая территория Карабаха - это как европейская страна, поэтому там можно реализовать множество проектов, как на благо азербайджанского народа, так и на благо друзей страны".

Михаил Финкель подчеркивает, что как сельскохозяйственные, так и предприятия других сфер создадут огромное число рабочих мест и принесут большое количество прибыли стране.

Говоря о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана, эксперт отмечает значимость данного события: "Это очень важно, там будут созданы большие возможности для культурной жизни, развития музыкального и театрального искусства, литературы. Создано большое количество культурных учреждений - театров, музеев и т.д.".

Финкель отметил, что Победа во Второй Карабахской войне продемонстрировала - Азербайджан сильное государство: "Страна, которая давала шанс мирным переговорам и дипломатии на протяжении 30 лет, а после многочисленных провокаций с армянской стороны, силой, достойно и спокойно освободила свои исконные земли, сохранив свою территориальную целостность, достойна уважения".

Михаил Финкель подчеркнул, что благодаря мудрой политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева наступит ренессанс освобожденных территорий.

Говоря о политике мультикультурализма в нашей стране, эксперт подчеркивает, что Азербайджан - государство, где он наблюдал уникальное и гармоничное сосуществование различных этносов, культур и религий.

"Сегодня так сложилось в мире, что есть два вида стран. Первые - национальные, практически моноэтнические, либо с очень серьёзным креном в сторону идей, философии, религии и культуры большинства. Вторые - разделяющие идеологию мультикультурализма, где все люди являются равноправными составляющими общества и государства, а каждый - носитель культуры этой большой мозаики, великого пазла. Азербайджан, конечно, относится ко второй категории", - сказал Финкель.