Последнее предупреждение Президента Ильхама Алиева

Армения доигралась. Недавняя незаконная поездка неадекватного главы тамошнего МИДА Ары Айвазяна в Ханкенди и демонстративное подписание там каких-то клочков бумаги была явной провокацией и клоунадой. Не будем о том, каким образом кто попало проникает через Лачинский коридор на территорию суверенного Азербайджана. Этот вопрос очень занимает всех нас, и, думается, он уже был задан официальным Баку кому нужно.

На совещании с правительством по итогам 2020 года Президент Ильхам Алиев очень четко дал понять Еревану, что в случае продолжения подобных провокаций Армению ждут жесткие ответные меры.

"Пусть Армения не забывают войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец. Предупреждаем, что если вновь будут предприняты такие провокационные шаги, Армения еще больше пожалеет об этом", - сказал глава государства. По его словам, любые визиты, за исключением визитов представителей Красного Креста, в Нагорный Карабах должны осуществляться только с разрешения Азербайджана.

"Министр иностранных дел Армении, кто ты такой, что позволяешь себе ехать туда? Пусть сидит в своей стране. Это наша территория. Весь мир признает эту территорию как неотъемлемую часть Азербайджана. Ни один иностранный гражданин не может войти в эту зону без нашего разрешения", - заявил Президент Азербайджана, предупредив, что на первый раз армян предупредил МИД, но в следующий раз предупреждение будет сделано иначе. А еще он посоветовал армянам не забывать, как дорого им обошлись подобные провокации.

Напомним, что на днях самая неадекватная фигура правительства Пашиняна Ара Айвазян съездил на освобожденные территории, встретился там с "коллегой" и подписал "программу консультаций между МИДами на 2021 год".

Президент Ильхам Алиев сделал достаточно жесткое предупреждение армянам. В случае, если Айвазян попытается еще раз без разрешения проникнуть на территорию Азербайджана, со стороны Баку могут быть предприняты более жесткие дипломатические шаги, сказал в беседе с Day.Az известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

"Айвазян прямо попирает азербайджанские законы и, следовательно, никаких контактов у Баку с этой персоной не будет. Никаких переговоров, контактов и встреч. При том, что Армении жизненно необходимо говорить с Азербайджаном, армянская сторона осмеливается делать подобный шаг, незаконно отправляя главу МИД на территорию другого государства. Если и это заявление главы Азербайджана не приведет их в чувство, у нас есть все возможности не допустить подобных деятелей, блокируя их прямо у входа в Лачинский коридор", - сказал Мусабеков.

Политолог считает, что армянская сторона должна со всей серьезностью отнестись к предупреждению Президента Ильхама Алиева. Особенно к напоминанию о железном кулаке.

По словам нашего собеседника, в выступлении главы государства прозвучал еще один важный сигнал Еревану. Согласно условиям трехстороннего заявления, все вооруженные армянские группы должны были покинуть территорию Азербайджана. Но подчинились этому требованию не все. И оставшиеся после заключения мира вооруженные люди уже не могут рассматриваться как военнопленные. Это незаконные вооруженные бандформирования и в их отношении могут быть приняты все меры, предусмотренные азербайджанским законодательством, вплоть до уничтожения.

"Слова Президента страны нужно понимать так, что никто с ними цацкаться не будет. В случае каких-либо провокаций и действий, противоречащих уголовному кодексу Азербайджана, с ними будут поступать соответствующим образом. Не случайно глава государства напомнил, что железный кулак на месте и в случае необходимости может быть применен против армян, до которых требования международного права и другие увещевания не доходят", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева