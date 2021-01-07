Попытка представителя МИД Армении оправдать незаконные визиты армянских официальных лиц в Карабахский регион Азербайджана и утверждение о том, что это не противоречит обязательствам трехсторонней декларации от 10 ноября, демонстрирует, что армянские официальные лица, к сожалению, как и 30 лет назад, все еще тешат себя иллюзиями и не делают выводов из новой реальности, существующей в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в связи с комментарием представителя МИД Армении.

"А это значит, что армянское руководство ориентируется на прошлое, на узкие политические интересы, а не на людей, живущих в Карабахе, на мир и безопасность, на будущее сосуществование в благополучных условиях. Последствия этой политики для Армении налицо", - добавила Лейла Абдуллаева.