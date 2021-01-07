https://news.day.az/politics/1305063.html Дильгам Аскеров, Шахбаз Гулиев и Амин Мусаев рассказали TREND об освобождении из армянского плена - РЕПОРТАЖ - ВИДЕО
Дильгам Аскеров, Шахбаз Гулиев и Амин Мусаев рассказали TREND об освобождении из армянского плена - РЕПОРТАЖ - ВИДЕО
Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана провела очередную пресс-конференцию. В мероприятии принимали участие бывшие армянские заложники - Дильгам Аскером и Шахбаз Гулиев, а также взятый в плен в состоянии ранения во время Отечественной войны Амин Мусаев, передает Day.Az.
Они рассказали о зверских пытках, бесчеловечном обращении с армянской стороны, а также о своем освобождении.
Представляем вашему вниманию кадры, запечатленные съемочной группой Trend в ходе пресс-конференции.
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