Дильгам Аскеров о панике армян по мере приближения нашей армии к Шуше

Когда армия Азербайджана приблизилась к Шуше, армяне вывезли всех своих заключенных из тюрьмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал удерживаемый армянами в заложниках и освобожденный 14 декабря прошлого года Дильгам Аскеров. По его словам, они узнали о приближении азербайджанской армии по звукам выстрелов.

"Начальник Шушинской тюрьмы немедленно распорядился о переводе армянских заключенных, но нас не взяли. Они просто отменили нашу дневную прогулку. Около 10 дней мы не выходили на неё. Армяне сильно испугались, когда азербайджанские солдаты перешли в наступление. Начальник тюрьмы пытался оказать психологическое давление, запугивая нас. Но мы были счастливы от одной только мысли, что азербайджанские солдаты освобождают свои земли", - добавил Дильгам Аскеров.