https://news.day.az/politics/1305068.html Сержант МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях на Кельбаджарском направлении - ФОТО
Сержант МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях на Кельбаджарском направлении - ФОТО
Сержант Внутренних войск МВД Азербайджана Джебраиллы Ибрагим Рагуб оглу стал шехидов в Отечественной войне.
Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, он родился в 1999 году в селе Мелик Умудлу Зардабского района.
Ибрагим возвысился на вершину шехидства 30 сентября в боях на Муровдагском направлении в Кельбаджарском районе.
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