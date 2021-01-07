Сержант МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях на Кельбаджарском направлении

Сержант Внутренних войск МВД Азербайджана Джебраиллы Ибрагим Рагуб оглу стал шехидов в Отечественной войне.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, он родился в 1999 году в селе Мелик Умудлу Зардабского района.

Ибрагим возвысился на вершину шехидства 30 сентября в боях на Муровдагском направлении в Кельбаджарском районе.