Президент Ильхам Алиев поручил реорганизовать ANAMA в ближайшие дни

Что касается разминирования, то считаю, что мы должны значительно усилить данную сферу, так как мне сообщили, что до сих пор структура, занимающаяся этим вопросом, не имеет даже никакого государственного статуса. ANAMA не имеет государственного статуса, это - просто агентство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

"Оно фактически не обладает полномочиями, которыми наделено агентство в структуре государственного управления. Это - структура при созданной в свое время комиссии. Поэтому я уже дал указание о реорганизации данной структуры в ближайшие дни. Можно рассмотреть и вопрос об объединении с Агентством по восстановлению территорий, потому что эта структура также фактически не имеет статуса агентства. Необходимо рассмотреть численный состав. Как мне сообщили, там работают около 500 человек.

Конечно, таким составом мы не можем добиться поставленной цели. Новосозданная структура должна быть оснащена самой современной техникой. Обязательно предусмотрите это в Государственной инвестиционной программе, чтобы мы не тратили на этот вопрос много времени. Сейчас звучат некоторые цифры, некоторые заявления. Считаю, что эти заявления неуместны. Подсчитывать сейчас, сколько лет нам понадобится для разминирования этих земель, - просто безответственность. Никто не может сказать. Здесь не может быть никакого критерия или коэффициента, потому что ненавистный враг заминировал все вокруг и не предоставил нам карт. Сколько мы требовали, говоря, что должна быть карта минирования, но ее нам не дают. Поэтому сейчас мы должны построить свою работу на основе приоритетов, на самом деле уже построили. Одновременно я дал указание, по меньшей мере на первоначальном этапе, создать в Министерстве обороны два саперных батальона. Вчера министр обороны сообщил мне, что работа в этом направлении идет. В то же время, как вам известно, из Турции прибыл большой состав из 130 человек. Они как инструкторы проводят для наших саперов тренинги, а также сами занимаются разминированием. Два дня назад из России прибыла группа саперов, которые также уже приступили к работе. Мы выражаем всем зарубежным партнерам глубокую признательность, так как важнейшей задачей для восстановления этих территорий является разминирование", - отметил Президент Ильхам Алиев.