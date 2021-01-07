Президент Ильхам Алиев: Нужна единая концепция восстановления всех территорий, городов

Нужна единая концепция восстановления всех территорий, городов. По каждому городу должна быть единая концепция.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

"По этому вопросу я сейчас предоставлю слово Самиру Нуриеву. Предварительные контакты уже налажены. Он сообщит. Одновременно необходим единый подход в связи с восстановлением сел, так как до оккупации число жителей в некоторых селах было незначительным, примерно 20, 30, 50 человек. Конечно, в первую очередь нам следует заняться восстановлением крупных населенных пунктов. Считаю, что соответствующие структуры, правительство, Администрация Президента должны установить оптимальный численный состав сел. То есть, нам нужен какой-то ориентир. Конечно, необходимо учесть существование этих исторических населенных пунктов, земельные участки, чтобы люди, которые поселятся в этих местах, могли, работая там, обеспечивать свой семейный бюджет. То есть, чтобы они больше не нуждались в государственной поддержке. Им следует выделить такие земельные участки, чтобы они могли спокойно возделывать их и получать хороший доход", - сказал глава государства.

По его словам, если учесть, что земельная реформа на этих землях не проводилась, то для проведения данной реформы, конечно, следует разработать новые критерии.

"Потому что в 1990-х годах земельная реформа в ряде случаев была проведена не полностью, а потом возникли некоторые проблемы. Земельные участки были зарегистрированы неверно. Поэтому мы сейчас столкнулись с такой ситуацией. Информация, полученная со спутников, не стыкуется с информацией на местах. Поэтому в настоящее время Министерство сельского хозяйства занимается решением данной проблемы. Но на освобожденных землях такие ошибки, конечно, не должны допускаться. Поэтому нам необходимо в точности знать, какие земли будут переданы в государственный земельный фонд, какие - в лесной фонд.

Должен также сказать, что значительная часть наших лесов вырублена. У меня есть данные. Я озвучу их. В целом, основными сферами деятельности на освобожденных землях должны стать сельское хозяйство, сельскохозяйственная переработка и туризм, чтобы мы могли сохранить естественность данного региона", - отметил Президент Ильхам Алиев..