Обсуждены проекты по восстановлению и возрождению Карабаха

7 января министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился в видеоформате с членом наблюдательного совета "Фонда возрождение Карабаха", председателем общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" Туралом Гянджалиевым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

В ходе встречи были обсуждены: будущее сотрудничество и совместные проекты, в частности работы, которые будут проведены на освобожденных от оккупации территориях в направлениях, определенных руководством страны.

Министр культуры Анар Керимов сказал, что для возрождения культурной жизни на освобожденных территориях министерство планирует работать по нескольким приоритетным направлениям и уже запустило несколько проектов. Среди них - восстановление исторических памятников и учреждений культуры на этих территориях, восстановление обычаев и традиций народа Карабаха (проект "Возвращение на родину") и пропаганда возвращения азербайджанского народа на свои исторические земли на международном уровне. Он также отметил, что реализуемый министерством проект "Карабахнаме" вызвал особый интерес общественности.

В ходе встречи также была предоставлена ​​информация о других проектах, реализуемых министерством.

Турал Гянджалиев, в свою очередь, рассказал о сотрудничестве министерства и Общественного объединения, отметив важность расширения связей и реализацию совместных проектов.

В завершение встречи была выражена уверенность, что министерство культуры совместно с Общественным объединением "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" на высоком уровне выполнит поставленные руководством страны задачи в этот исторически значимый для Азербайджана период.