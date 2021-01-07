https://news.day.az/politics/1305089.html Пашинян готов на дополнительные уступки Азербайджану - СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Пашинян готов на дополнительные уступки Азербайджану - СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов на дополнительные уступки Азербайджану.
Как передает Day.Az, об этом сообщает армянское издание Mediaport со ссылкой на свои достоверные источники.
Согласно информации, армянский премьер, в частности, готов вывести всех военнослужащих ВС Армении из Карабаха.
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