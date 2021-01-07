Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов на дополнительные уступки Азербайджану.

Как передает Day.Az, об этом сообщает армянское издание Mediaport со ссылкой на свои достоверные источники.

Согласно информации, армянский премьер, в частности, готов вывести всех военнослужащих ВС Армении из Карабаха.