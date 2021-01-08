https://news.day.az/politics/1305220.html В Карабахе найдены тела уже 1194 армянских солдат
В Карабахе найдены тела уже 1194 армянских солдат
В ходе поисковых работ в Карабахе найдены останки еще 6 армянских военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что с 13 ноября по сей день на территории недавних боевых действий найдены тела и останки 1 194 тела армянских солдат.
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