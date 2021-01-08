В Карабахе найдены тела уже 1194 армянских солдат

В ходе поисковых работ в Карабахе найдены останки еще 6 армянских военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что с 13 ноября по сей день на территории недавних боевых действий найдены тела и останки 1 194 тела армянских солдат.