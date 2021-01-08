Сын Национального героя Ильгара Мирзоева получил должность в Фонде "YAŞAT"

Сын Национального героя Азербайджана Ильгара Мирзоева назначен на ответственную должность в Фонде "YAŞAT".

Об этом сказал председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает Day.Az.

По его словам, назначены семь руководящих работников Фонда: "Трое из них ветераны Карабахской войны. Среди назначенных также сын Национального героя Ильгара Мирзоева, сын ветерана Карабахской войны Кямиля Мусаева".