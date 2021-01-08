https://news.day.az/politics/1305244.html Фонд YAŞAT закупил медоборудование на более чем 47 тыс. манатов
Фонд YAŞAT закупил медоборудование на более чем 47 тыс. манатов
За счет средств Фонда YAŞAT закуплено медицинское оборудование на 47 200 манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.
По его словам, оно предусмотрено для реабилитации лиц с инвалидностью.
"Это оборудование закуплено с учетом рекомендаций врачей, с его помощью возможно обследование 35-40 лиц с инвалидностью в день", - сказал Мехтиев.
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