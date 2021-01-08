Фонд YAŞAT подготовит для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны новые банковские карты

Фонд "YAŞAT" подготовит для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны новые пластиковые карточки для льготного использования.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, передает Day.Az.

По его словам, эти пластиковые карты можно будет использовать в заведениях общепита и других местах.

"Владельцам этих карт будут предоставлены льготы. Такие карты будут выданы каждой семье", - добавил Ульви Мехтиев.