https://news.day.az/politics/1305283.html Фонд YAŞAT подготовит для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны новые банковские карты
Фонд YAŞAT подготовит для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны новые банковские карты
Фонд "YAŞAT" подготовит для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны новые пластиковые карточки для льготного использования.
Об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, передает Day.Az.
По его словам, эти пластиковые карты можно будет использовать в заведениях общепита и других местах.
"Владельцам этих карт будут предоставлены льготы. Такие карты будут выданы каждой семье", - добавил Ульви Мехтиев.
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