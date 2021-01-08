https://news.day.az/politics/1305286.html Президент Ильхам Алиев отозвал посла Азербайджана в Польше
Президент Ильхам Алиев отозвал посла Азербайджана в Польше
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об отзыве Гасана Азиз оглу Гасанова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Польше.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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