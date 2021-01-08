Наргиз Гурбанова назначена послом Азербайджана в Польше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гурбановой Наргиз Акиф гызы чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Польше.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Наргиз Гурбанова освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Болгарии.