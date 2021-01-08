https://news.day.az/politics/1305288.html Наргиз Гурбанова назначена послом Азербайджана в Польше - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Наргиз Гурбанова назначена послом Азербайджана в Польше - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гурбановой Наргиз Акиф гызы чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Польше.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Наргиз Гурбанова освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Болгарии.
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