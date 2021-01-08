Отношения Тель-Авива и Баку прошли настоящую проверку боем в 2020 году

"Азербайджано-израильские отношения - это дружеские отношения, основанные на доверии, взаимном уважении. В данном вопросе важно помнить историю отношений наших стран и народов. Это очень важный фактор в двусторонних отношениях".

Как передает Day.Az, об этом stmegi.com сказал почетный посол Еврейского агентства ("Сохнут") в Азербайджане, председатель израильского отделения Союза писателей Азербайджана, политолог Роман Гуревич.

По его словам, Азербайджан - одна из немногих стран мира, где никогда не было антисемитизма.

"На тесные дружеские отношения между Израилем и Азербайджаном влияет и то, что в Азербайджане никогда не было и нет антисемитизма. В Израиле это очень хорошо знают, ценят и относятся с огромным уважением к Азербайджану и азербайджанскому народу. На протяжении многих веков еврейская община в Азербайджане пользовалась большим уважением. Евреи были равными среди равных. В современном мире очень мало стран могут похвастаться таким крайне важным моментом для еврейского народа и государства. Азербайджан всегда был толерантной многонациональной страной", - отметил Роман Гуревич.

Израильский политолог отметил, что современная история отношений начинается 7 апреля 1992 года.

"Спустя всего полгода после провозглашения независимости Азербайджаном между нашими странами были установлены дипломатические отношения. Уже в начале 1994 года в Баку начало работать первое посольство Израиля. С тех пор по сей день дипломатические отношения двух стран претерпели большие изменения. Несмотря на отсутствие азербайджанского посольства в Израиле, обеим странам удалось расширить двустороннее сотрудничество практически во всех областях, реализовать намеченные планы", - сказал Р.Гуревич.

Говоря об итоговом двустороннем сотрудничестве, политолог отметил, что 2020 год стал годом исторической победы Азербайджана в Отечественной войне.

"Это была справедливая война азербайджанского народа за освобождение своих земель и за восстановление территориальной целостности своей родины. Территории Азербайджана были оккупированы с нарушением всех норм международного права. Справедливо говорят, что друзья познаются в беде. Израиль неслучайно стал мишенью для ожесточенных нападок со стороны Армении во время этого конфликта. Стратегическое партнерство между Израилем и Азербайджаном в дни войны прошло проверку боем. Важно учесть, что официально Израиль соблюдал нейтралитет и действовал строго в соответствии с существующими нормами международного права. Очень многие люди, живущие в Израиле, всячески сочувствовали справедливой борьбе Азербайджана и азербайджанского народа. Лично для меня это была большая честь - я мобилизовал все ресурсы моего пиар-агентства и бросил на это дело всех сотрудников и все ресурсы с целью отстаивания в мировых СМИ справедливой позиции Азербайджана", - подчеркнул наш собеседник.

Р. Гуревич раскрыл также некоторые подробности деятельности своей структуры для отстаивания интересов и справедливой позиции Азербайджана.

"Мое агентство организовало десятки телевизионных репортажей, статей, интервью, выступлений по радио на английском, русском языках и иврите. Разумеется, мы в основном работали в Израиле. Но телевидение и Интернет границ не имеют. Поэтому десятки тысяч людей во многих странах мира слышали, читали и видели то, что мы делали. Было очень много выступлений и для Азербайджана. Это было сделано для того, чтобы также показать, что мы рядом и что мы делаем все, что можно.

Вся работа была проведена моим агентством абсолютно бесплатно на добровольных началах ради помощи общему делу. Должен сказать, что в мире многие евреи - выходцы из Азербайджана - куда бы их сейчас ни забросила судьба, действовали, чувствовали и думали так же. Потому, что тепло, которое мы получили в Азербайджане, навсегда остается в наших сердцах. Где бы сейчас ни жили евреи, которые родом из Азербайджана, у них в сердце всегда есть уголок для Азербайджана", - отметил он.

Р.Гуревич обнародовал также задачи как ближайшую, так и дальнейшую перспективу.

"Необходимо работать с общественным мнением во всех странах. Потому что армянская сторона ведет активную работу. Необходимо защищать и продвигать позиции Азербайджана. Собственно, потому мы и подписались под это. Был вакуум в информационном поле Израиля, не звучало достаточно правды о конфликте, не хватало объективной информации. Поэтому мы сделали все это массированно.

Сотрудничество между Израилем и Азербайджаном из года в год крепнет. Это так во всех сферах, включая и в экономику и оборонную сферу. Можно говорить о том, что для Азербайджана в самых разных областях жизненно важны передовые израильские технологии. Будь то сельское хозяйство, или наука, самые передовые предприятия. Израилю необходима нефть. Значительное количество нефти Израиль закупает у Азербайджана. Отношения между нашими странами давно уже переросли просто партнерство. Именно этим обуславливается перспектива отношений. Это дальнейшее углубление и укрепление наших связей, в том числе в культурной сфере, да и во всех областях. Наши страны взаимно необходимы друг другу. Это пример тесного сотрудничества, основанного на дружбе, доверии, взаимном уважении и обоюдной выгоде", - подытожил политолог.