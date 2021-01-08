https://news.day.az/politics/1305369.html Между Азербайджаном и Арменией действует безвизовый режим? - Отвечает МИД
Между Азербайджаном и Арменией действует безвизовый режим? - Отвечает МИД
Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева внесла ясность в вопрос о визах между Азербайджаном и Арменией, сообщает Day.Az.
По словам главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, для того, чтобы говорить о визитах граждан и безвизовом режиме между Азербайджаном и Арменией, прежде всего, важно установить дипломатические отношения между странами.
"Отметим, что между двумя странами не подписано какого-либо международного соглашения о регулировании поездок. Так что, на данном этапе говорить об обоюдном безвизовом режиме неразумно", - добавила Лейла Абдуллаева.
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