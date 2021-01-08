Между Азербайджаном и Арменией действует безвизовый режим?

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева внесла ясность в вопрос о визах между Азербайджаном и Арменией, сообщает Day.Az.

По словам главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, для того, чтобы говорить о визитах граждан и безвизовом режиме между Азербайджаном и Арменией, прежде всего, важно установить дипломатические отношения между странами.

"Отметим, что между двумя странами не подписано какого-либо международного соглашения о регулировании поездок. Так что, на данном этапе говорить об обоюдном безвизовом режиме неразумно", - добавила Лейла Абдуллаева.