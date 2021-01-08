Письмо Джейхуна Байрамова генсеку ООН распространено как документ организации

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о деятельности Армении, направленной на дестабилизацию ситуации в нарушение международного права и трехстороннего заявления от 10 ноября, распространено как документ Генассамблеи и Совета Безопасности ООН, сообщили Day.Az в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.