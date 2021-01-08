https://news.day.az/politics/1305386.html Письмо Джейхуна Байрамова генсеку ООН распространено как документ организации
Письмо Джейхуна Байрамова генсеку ООН распространено как документ организации
Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о деятельности Армении, направленной на дестабилизацию ситуации в нарушение международного права и трехстороннего заявления от 10 ноября, распространено как документ Генассамблеи и Совета Безопасности ООН, сообщили Day.Az в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.
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