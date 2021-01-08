В своем выступлении на совещании по итогам 2020 года Президент Ильхам Алиев внес ясность во все острые и важные вопросы, волнующие общественность, подтвердив, что политика азербайджанского государства, как всегда, совпадает с позицией его народа.

Об этом в пятницу сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

Он сообщил, что в основе нашей солидарности, которая сегодня восхищает многих, стоит именно этот фактор.

"Глава государства твердо выразил свою неизменную позицию по всем вопросам, считающимся для Азербайджана красной линией, которую невозможно переступить. На самом деле, заявления Президента Ильхама Алиева о недопустимости визитов иностранных граждан, официальных лиц, в том числе французских парламентариев и министра иностранных дел Армении, на международно признанные территории Азербайджана, также могут быть восприняты как предупреждение о принуждении к соблюдению законов нашей страны.

Я не сомневаюсь, что принужденные к миру, а также их безликие покровители, в конечном итоге извлекут должный вывод из предупреждений Президента Азербайджана", - отметил Мирзабейли.

Эксперт подчеркнул, что принципиальная позиция Азербайджана основана на международном праве и трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября.

"Никакая деятельность, не включенная в это заявление, которое считается актом капитуляции для Армении, не может быть осуществлена без принципиального разрешения Азербайджана. Согласие нашей страны на решение гуманитарных вопросов с учетом сезонных реалий и других факторов должно восприниматься только как шаг, вытекающий из гуманизма нашего государства.

В противном случае попытки злоупотребления могут привести к еще более катастрофическим последствиям для Армении. Недавние антитеррористические операции, проведенные небольшой группой вооруженных сил Азербайджана, следует рассматривать как бескомпромиссную позицию нашего государства в отношении безопасности наших граждан и границ, и из этого нужно делать выводы.

Даже в отношении тех, кто попытался перейти на территорию Азербайджана из Армении, совершить диверсию и террор, был проявлен гуманизм, они не были уничтожены, их просто взяли в плен. Азербайджан неоднократно заявлял о своей позиции по этому поводу: если они не хотят умирать, пусть не прибывают на территорию Азербайджана", - добавил Эльчин Мирзабейли.