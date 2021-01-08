В Азербайджане не будет турецких военных баз

Пресс-секретарь министерства обороны Вагиф Даргяхлы внес ясность в сообщения ряда зарубежных СМИ о создании турецких авиабаз в трех городах Азербайджана, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, распространившаяся информация не соответствует действительности.

"За исключением случаев, предусмотренных международными соглашениями, стороной которых является Азербайджан, размещение иностранных военных баз на своей территории выходит за рамки политики государства.

Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председателем этого движения с 2019-го по 2022 год", - уточнил Вагиф Даргяхлы.