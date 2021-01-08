Гостевая проституция

Несмотря на то, что война в Карабахе окончена, часть населения Армении все еще не может смириться с поражением армии и с подачи одиозных политиков и представителей власти бравируют реваншистскими призывами, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

А сегодня стало известно, что армянских солдат-срочников - участников боевых действий в Карабахе - после недельного отпуска, который они провели дома - в Армении, вновь намерены отправить в Карабах.

Такую новость сегодня распространил ряд армянских СМИ и телеграм-каналов.

В ответ, родители этих призывников провели акцию протеста в центре Еревана с требованием не отправлять их сыновей обратно, а оставить служить в Армении, опасаясь, что их сыновей "могут взять в плен или вовсе уничтожить".

Между тем, власти Армении не торопятся увести оставшуюся часть своих военных из Карабаха, несмотря на то, что это прописано в трехстороннем заявлении по итогам войны. Очевидно, после размещения российских миротворцев в взрывоопасном регионе, что буквально спасло от неминуемой гибели остаток армянских войск, Ереван пытается затянуть выполнение договоренностей до весны, после чего, очевидно постарается заново возобновить войну, ввергнув регион в катастрофу, уж очень сильны позиции реваншистов общественном мнении полуразрушенной страны.

В своей политической авантюре армянское военно-политическое руководство для достижения своих целей прибегает к разному роду хитроспелетениям, в частности используя все методы для того, чтобы усыпить бдительность российского миротворческого контингента. Российские юзеры соцсетей делятся интересными деталями из будней жизни своих родственников, которые находятся на службе в составе миротворческого контингента. Так, стало известно, что местные армяне в контактах с миротворцами используют средневековые традиции, которые науке известны как "гостеприимный гетеризм".

Под гостеприимным гетеризмом подразумевают обычаи, при которых хозяин предлагает свою жену или дочь гостю, имевшие большое распространение среди многих первобытных народов. Ряд исследователей считает, что гостеприимный гетеризм, иначе гостеприимная (гостевая) проституция, не имеет никакого отношения к собственно проституции и вероятнее всего является пережитком древних культур матриархата.

"Наши миротворцы и наше государство гумпомощь доставляет армянам ежедневно. Женщины армянки постоянные гости у наших солдат, при чем ходят как замужние так и не замужние", пишет под одним видео на хостинге в ютуб один из подписчиков, у которого в Карабахе служит брат.

Такая позиция у многих вызвала обеспокоенность, все же у российских миротворцев есть конкретные цели, однако в сети сразу же вспомнили о былых обычаев у армян, широко распространенных в средние века и связанных с культом богини Анаис (Анаит, Анаитис Անահիտ). В армянских источниках Анаит представляют как богиню плодородия, любви и так далее. Также Анаис (Анаит) считалась "покровительницей и защитницей Армянской земли". "Слава нации и целомудренная мать" у древнегреческого историка Страбона именуется богиней проституции.

Вот что пишет о культе богини Страбон:

"В Армении богиней проституции почитали Анаис, храм которой напоминал собой храм Мелитты в Вавилоне". Также Страбон дает описание храма богини:

"Вокруг этого храма находились обширные поля, окруженные высокими стенами, за которыми жили женщины, посвятившие себя этой богине. Вход сюда разрешался одним только чужестранцам. Жрецы и жрицы этого храма избирались из представителей и представительниц самых благородных и знатных фамилий страны, причем продолжительность служения их богине определялась всегда их родными. Уходя оттуда, женщины эти оставляли в пользу храма все, что они заработали, и с успехом выходили замуж. Девушка, которую посетило наибольшее число иностранцев, считалась самой желанной невестой"

(Сτρабон. География, кн. XI, гл. XIX.)

Очевидно, теперь армяне решили воспользоваться "мягкой силой" и лозунгом "на войне все методы хороши". Вряд ли российские миротворцы были готовы таким ухищрениям союзного государства, ибо "гостеприимный гетеризм" армян на официально признанных землях Азербайджана может превратиться в головную боль для российских военных.