Президент Ильхам Алиев: Для обеспечения удобного проезда в Шушу непременно должна быть проложена и железная дорога

Дано указание в связи с железными дорогами, в настоящее время идут работы. Предусмотрено также строительство железной дороги Горадиз-Физули, а затем - Физули-Шуша. Необходимо утвердить график его реализации. Конечно, эта дорога будет сдана в эксплуатацию после возвращения граждан в Шушу. Во всяком случае, сейчас идет проектирование, необходимо также выделить финансовые средства. Для обеспечения удобного проезда в Шушу непременно должна быть проложена и железная дорога. В нынешнем году будет дан старт этому проекту.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

"В то же время будет заново построена железная дорога Горадиз-Агбенд, - Агбенд - это поселок в Зангиланском районе, расположенный недалеко от границы с Арменией, - так как ненавистный враг разрушил эту дорогу и полностью вывел ее из строя. Эта дорога имеет особое значение для открытия Нахчыванского коридора. В настоящее время проводится конкретная работа для открытия Нахчыванского коридора. Не хочу опережать события, но открытие данного коридора нашло отражение в Заявлении, подписанном 10 ноября. Так что он обязательно будет открыт и принесет региону новые возможности. Этой дорогой будут пользоваться и Азербайджан, и Турция, и Россия, и Армения, и Иран. Дорога имеет особое значение для многостороннего сотрудничества в будущем. Мы приступим к строительству железной дороги Горадиз-Агбенд на своей территории. Параллельно будет проводиться работа по восстановлению и модернизации железной дороги в Нахчыванской Автономной Республике. Если учесть, что железные дороги Армении находятся в собственности Российских железных дорог, то нашим партнером, конечно, является Россия. Потому что армянское государство не имеет никакого отношения к проекту Мегринской железной дороги. Мы обсуждаем данный вопрос с Россией, так как Российские железные дороги владеют железными дорогами Армении. Первоначальные обсуждения положительны", - сказал Президент Ильхам Алиев.