https://news.day.az/politics/1305531.html Закир Гасанов проверил состояние подразделений в Карабахе - ФОТО
Закир Гасанов проверил состояние подразделений в Карабахе - ФОТО
Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили состояние обеспечения и уровень боевой подготовки подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, министр поинтересовался условиями, созданными для военнослужащих, дал соответствующие поручения должностным лицам.
В завершение руководство министерства пообедало вместе с военнослужащими и за чайным столом побеседовало с ними на интересующие их темы.
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