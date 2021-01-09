Закир Гасанов проверил состояние подразделений в Карабахе

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили состояние обеспечения и уровень боевой подготовки подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, министр поинтересовался условиями, созданными для военнослужащих, дал соответствующие поручения должностным лицам.

В завершение руководство министерства пообедало вместе с военнослужащими и за чайным столом побеседовало с ними на интересующие их темы.