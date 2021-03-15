В Карабахе развернуты масштабные восстановительные работы с применением "ноу-хау"

После освобождения Карабаха начался новый период социально-экономического развития Азербайджана. Сейчас мы живем в эпоху возрождения нашего государства. Этого удалось достичь благодаря победе во Второй карабахской войне, доблестным военнослужащим нашей армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Азербайджанский лидер вошел в историю как архитектор новой эпохи.

Об этом Day.Az сказал председатель Комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, в стремительно развивающемся мире уже наступил период четвертой промышленной революции.

"Проекты "умный город" и "умное село" - это важные элементы современного управления. Здесь используются возможности эпохи искусственного интеллекта. Все, что строится сегодня, адаптируется к требованиям сегодняшнего дня и потребностям будущего. В нашей стране также осуществляются долгосрочные проекты", - заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что применение умных и современных методов управления в Азербайджане начинается на освобожденных территориях.

"В ближайшее время мы станем свидетелями масштабных строительных работ в Карабахе. Будет создана инфраструктура, построены современные города, поселки и села. В нашей стране сформировалось новое управленческое мышление. Честность и профессионализм в работе - требования Президента Ильхама Алиева к государственным органам и должностным лицам. Наше общество также должно встать на правильный путь, ведущий к развитию и процветанию", - заключил Муса Гулиев.

Абдул Керимханов