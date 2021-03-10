Разговоры о реваншизме убийственны для Армении

По итогам 44 дней карабахской войны азербайджанская армия нанесла тяжелое поражение армянским оккупантам. Армении понадобится минимум 10 лет, чтобы хоть как-то восстановить свою армию. После исторической победы в Азербайджане продолжается работа по усилению армии и оснащению ее новейшим вооружением. Строительство армии остается приоритетом в Азербайджане. Высказывания некоторых оппозиционных политиков Армении о реваншизме предназначены исключительно для внутренней аудитории.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов, комментируя заявление экс-президента Армении Роберта Кочаряна о том, что если условия мира не удовлетворяют одну из сторон, то рано или поздно будет война.

По его словам, заявление Кочаряна является не чем иным, как пустой фантазией.

"Кочарян и Саргсян являются военными преступниками, их руки по локоть в крови азербайджанцев. В Армении также есть ненависть к карабахскому клану, поскольку они совершили преступления против собственного народа. Армянский народ не забыл об ужасной ситуации, в которой страна оказалась за годы пребывания у власти карабахского клана. Поэтому на деле армянская оппозиция выглядит абсолютно недееспособной и не может вывести на улицы большое количество своих сторонников", - заявил он.

По мнению нашего собеседника, в нынешней ситуации Кочарян пытается выгадать на поражении Армении в карабахской войне политические дивиденды.

"Экс-президент Армении играет на чувствах армянского народа. Поэтому он пытается привлечь на свою сторону людей популистскими заявлениями. Разговоры о реваншизме втягивают армянский народ в очередную пропасть. Большинство армян уже понимают, что Карабах - это азербайджанская земля. Они начали понимать, что оккупационная политика годами не приносила им пользы. Родители даже организовали акции против отправки своих детей на погибель в Карабах", - напомнил депутат.

Парламентарий пришел к выводу, что в сложившейся ситуации тандем Кочарян-Саргсян не может получить какую-либо поддержку со стороны армянского народа.

"Люди в большинстве своем не ходят на уличные шествия и митинги оппозиции. В данной ситуации повторный арест Кочаряна кажется более реальным. Пашинян подписал акт о капитуляции 10 ноября. Отказ Армении соблюдать соглашение означает ее самоубийство", - заключил Азер Бадамов.

Абдул Керимханов