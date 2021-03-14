Плохая компания для Эрмитажа

Армянская сторона продолжает попытки отвести от себя огонь критики после того, как перед глазами мирового сообщества предстала апокалиптическая картина варварских разрушений, произведенных армянами в период оккупации территорий Азербайджана.

Чтобы отвлечь внимание международных организаций от себя, армянская сторона все прошедшие после капитуляции Армении месяцы занимается по своему обыкновению подтасовкой фактов и искажением действительности, стараясь перевести стрелки на Азербайджан. Этой задаче служит не стихающая истерика по поводу якобы угрозы якобы армянскому наследию, оставшемуся на освобожденных Азербайджаном территориях. К этой нездоровой кампании временами присоединяются голоса уважаемых личностей, подпадающих под влияние "христианской ауры" армянской стороны. Все мы помним громкие обращения представителей интеллигенции России, Франции и других стран, страшно обеспокоенных судьбой якобы армянских памятников, в реальности армянскими не являющихся. При этом никто из известных лиц христианского мира, за небольшим исключением, не подал голоса в защиту мусульманского наследия, уничтоженного армянами в период оккупации, или же в защиту изуродованных оккупантами православных или албанских храмов Карабаха.

Всему миру известно, что Азербайджан - толерантная, многонациональная, многоконфессиональная и мультикультурная страна. За каждым из этих определений стоит реальное содержание. Нашей стране уже никому ничего не нужно доказывать - она уже давно все и всем доказала, и в то, что в Азербайджане якобы разрушаются христианские памятники, не верят даже сами критики и клеветники.

Тем не менее, армянство не унимается и все еще лелеет надежду создать негативный образ азербайджанского народа и азербайджанского государства в глазах мирового сообщества.

Несколько дней назад прошел, с позволения сказать, симпозиум "Христианское историко-культурное наследие народов Армянского нагорья и прилегающих территорий". Мероприятие в онлайн-формате было организовано Форумом армянских ассоциаций Европы. Участие в нем приняли лоббисты различного калибра, лица, называющие себя учеными. Обидно, что втянуть в провокационную затею удалось уважаемого ученого, генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Справедливости ради отметим, что глава Эрмитажа старался блюсти баланс и не допускать откровенно проармянских высказываний, он также раскритиковал организаторов за неприглашение к дискуссии ученых из Азербайджана и Грузии. Приглашен он был туда, конечно же, не за этим, что, думается, стало разочарованием для организаторов.

Пиотровский не мог не понимать сути происходящего. Как-никак сам историк прекрасно осведомлен о том, что представляют собой "армянские" памятники Карабаха и Кавказа в целом. Но желание не выбиваться из рядов армии защитников христианских ценностей заставило его все же принять приглашение на участие в этой откровенно провокационной онлайн-тусовке в одной компании с личностями, недостойными во всех отношениях, вроде католикоса Гарегина, баронессы Кокс и прочих "историков".

Еще в декабре, после возвращения Азербайджану всех оккупированных районов, Пиотровский опубликовал так называемый "Дербентский призыв" о необходимости объединить усилия для непрерывного слежения за жизнью всех памятников, в том числе на Южном Кавказе. Если директор Эрмитажа имел в виду христианские памятники, то им в наших краях ничто не угрожает. Если же он говорил о памятниках вообще, то тут он опоздал. Непрерывно отслеживать нужно было начинать тридцать лет назад, когда в Армении начали рушить азербайджанское наследие, контролировать ситуацию нужно было после армянской оккупации, результатом которой стали сравненные с землей исторические, культурные и духовные памятники азербайджанского и других народов. Сейчас, когда оккупировавшийся три десятилетия регион превращен армянами в выжженную пустыню, что-то отслеживать уже не имеет смысла. Имеет смысл приехать и честно зафиксировать факты армянского варварства, и это стало бы лучшим доказательством объективности известного ученого, так радеющего за памятники региона. Этот шаг был бы более достоин его многочисленных регалий, чем участие в сомнительном мероприятии, организованном диаспорой.

Не может не вызвать саркастическую улыбку призыв "постоянно и непрерывно фиксировать состояние памятников культуры, малейшие изменения и все возможные, даже мельчайшие угрозы". Или же: "Мы оказались внезапно внутри средневековой бойни, в которую вовлечены и памятники. Думаю, что именно памятники и история культуры помогут нам из этого средневековья выбраться обратно в 21-й век". Только Михаил Борисович и тут опоздал - внутри средневековой бойни мы оказались в конце 80-х, с началом Арменией карабахского конфликта, и эта бойня продлилась до 27 сентября 2020 года. И только после победы Азербайджана регион, наконец, получил возможность вернуться в 21-й век. В том числе было спасено от армянской экспансии и реальное христианское наследие Карабаха, не имеющее к армянам никакого отношения.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов:

"Несомненно, данное мероприятие попахивает нафталином конца 80-х - начала 90-х годов, когда голову поднимал армянский национализм. И это не удивительно, потому что основные участники и организаторы этого мероприятия - те, кто тридцать лет назад начинали карабахскую вакханалию. Просто они постарели, поменяли свои должности, но это те же люди, тот же пещерный национализм, прикрытый якобы христианскими ценностями и заботой о христианстве, что мы видели и на заре карабахского конфликта.

Ведь именно тогда, прикрываясь христианской моралью и ценностями, армянские националисты и террористы начали уничтожать мирное азербайджанское население. Мирные азербайджанцы были атакованы террористами и националистами, которые на своей одежде и бронетехнике ставили кресты, тем самым пытаясь придать какой-то христианский имидж преступлениям и террору, которые они совершали против азербайджанского народа. Вот о чем должен говорить и Пиотровский, и другие, особенно оставшиеся в Армении здравомыслящие люди. Как показывает недавняя история, все самые страшные, самые чудовищные преступления армянский национализм совершал под прикрытием якобы христианских ценностей.

Если эти товарищи так озабочены состоянием христианского наследия на освобожденных территориях, то почему их не волновало, что на протяжении тридцати лет оккупации армянская сторона уничтожала албанское христианское наследие, православные храмы? Переделан под армянский один православный храм в Шуше, а еще один разрушен, уничтожен православный храм в Ходжавенде. Я уже не говорю о большом количестве албанских церквей и монастырей на побывавших под оккупацией территориях, которые либо уничтожены, либо переделаны на армянский лад.

Как все это сочетается с христианской моралью? Почему армянская сторона, прикрывающая свои черные деяния христианством, безнаказанно уничтожила на находившихся под ее контролем территориях христианское же албанское наследие?

Думаю, Пиотровский понимает, в какую авантюру его втянули. Это ощущается в его выступлении на этом так называемом симпозиуме. В его словах чувствуется двоякая позиция. С одной стороны, он вроде бы выказывал беспокойство, с другой - пытался объяснять, что беспокоится не только о христианском, но и о мусульманском наследии. Если это действительно так, то ему стоило бы вспомнить о том, что сотворили армяне на оккупированных ими азербайджанских землях.

Организаторы мероприятия умышленно не пригласили ученых из Азербайджана и Грузии. Если речь идет о наследии Кавказа, то почему там не были представлены все страны региона? То есть это чисто армянское мероприятие с надуманной темой, вытекающей из надуманного термина "армянское нагорье". Вместо того, чтобы указать конкретно, что речь пойдет о Кавказе, устроители уже в самом названии мероприятия предъявили претензии на территории Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана. В самом названии уже заложен сепаратизм и национализм, прикрытые христианскими мотивами.

Если господин Пиотровский на самом деле беспокоится не только о христианском наследии, пусть обратит внимание на то, во что превратили армянские вандалы мечети на захваченных ими территориях. Оккупанты превращали эти храмы в свинарники и скотные дворы. А что они сотворили с уникальным мемориальным комплексом Имарат, расположенным неподалеку от Агдама, где захоронены карабахские ханы и их потомки! Армяне превратили комплекс в свинарник, разрушили и осквернили могилы, мавзолеи. Более того, оккупанты совершили просто не поддающееся осмыслению кощунство, разрыв могилу дочери последнего карабахского хана, поэтессы Натаван и унеся ее останки!

Почему Пиотровский не говорит об этом, если так беспокоится об общем наследии Кавказа?

Таких примеров тысячи. Разрушены все города и другие населенные пункты, осквернены сотни и сотни кладбищ, мавзолеев, захоронений. Почему этого тотального варварства не видят радетели сохранности христианского наследия?

Я бы посоветовал тем, кто соберется проводить в будущем подобные мероприятия, не утруждать себя, так как этим они ничего не добьются. Такие мероприятия только вредят имиджу армянского народа, который всегда, в том числе в ходе 44-дневной войны становился жертвой националистических игр, прикрытых якобы беспокойством о христианском наследии и христианах".

Лейла Таривердиева