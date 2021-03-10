Недолго музыка играла, недолго Оник бунтовал: финита ля комедия по-армянски

Вот и все. Финита ля комедия. Начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян выступил с прощальным посланием. Смысла цитировать его нет совершенно. Сообщу лишь, что Оник пытается изображать хорошую мину при плохой игре. Он чешет что-то про то, что его позиция неизменна, что он все еще требует отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Также Гаспарян добавляет, что обратился в Административный суд РА.А пока, он "продолжит службу Родине и армянскому народу в ином статусе". В каком именно, он не уточняет. Хотя очевидно, что это статус проигравшего схватку с Пашиняном интригана и бунтаря. А еще - лично причастного к поражению Армении в 44-дневной войне "полководца". Особенно сейчас, после того, как Оник в итоге вынужден был сделать ровно то, чего хотел Пашинян - освободить пост главы Генштаба РА.

И в огород Оника уже летят увесистые камни. "Если бы начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян собирался сделать какой-либо шаг, то он бы не заявил об этом, а перешел бы к конкретным действиям", об этом перед митингом оппозиции на проспекте Баграмяна в беседе с журналистами заявил 10 марта глава Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян.

По сути Ишхан признал провал надежд и Оника и оппозиции. "Он заявил об этом в надежде, что это станет дополнительной поддержкой для оппозиции, однако оппозиция возложила все надежды на Оника Гаспаряна", - подчеркнул Ишханян. Более откровенного признания краха надежд всех жаждавших быстро сместить действующего армянского премьера, сложно даже представить.

Понимает это и сам Никол Воваевич.Решив "ковать железо не отходя от кассы", он уже представил президенту РА Армену Саркисяну ходатайство о назначении на пост главы Генштаба Артака Давтяна. Информацию об этом Sputik Армения подтвердила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян. Это было ожидаемо. Ведь, накануне Давтян был назначен старшим офицером по особым поручениям.

Не грех напомнить, что Давтян уже занимал пост главы Генштаба ВС РА. И назначил его на эту должность...Никол Пашинян. Произошло это в мае 2018 года, а уже 8 июня 2020 года он был освобожден с поста из-за скандала, связанной со скандальным пиром во время чумы - свадьбой сына Артака Давтяна во время режима чрезвычайного положения в РА по причине коронавируса.

И вот, мы видим возвращение "блудного Давтяна". И тут впору уже рассуждать, что О.Гаспарян сыграл роль местоблюстителя, не более. Но, не только Оник проиграл Николу. И без того невысокий авторитет обнулил и президент РА А.Саркисян. Смешны и нелепы его попытки оправдать свою трусость, нерешительность и проигранную попытку поймать рыбку в мутной воде внутриполитического кризиса в Армении.

Заявление президента РА о том, что будучи внутренне несогласным с увольнением О.Гаспаряна, он оспорит в Конституционном суде закон "О военной службе и статусе военнослужащего", никого не вводит в заблуждение. Еще несколько дней назад на своей странице в Facebook директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян написал: "Если не поняли, то более понятно: Армен Саркисян фактически освободил генерал-полковника Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба ВС Армении. Обращение в Конституционный суд для определения конституционности закона "О военной службе и статусе военнослужащего" - это всего лишь очковтирательство".

Так что, все это время Армен Саркисян также всего лишь важно надувал щеки и пытался изображать хорошую мину при плохой игре. Он врал всем и вся. В итоге, он оказался не в состоянии отстоять для Оника Гаспаряна кресло главы Генштаба ВС РА. обманув самого себя, услышав в свой адрес кучу проклятий и слов презрения.

"Истинная природа человека раскрывается в пограничных ситуациях. Сначала я думала, что 2018 год будет таким, но война сильно изменила мою жизнь и жизни многих. Этот человек жалок по своей сути. У него даже не хватает смелости быть откровенно плохим. На протяжении всей своей жизни он взял все возможное и невозможное в Армении и НИЧЕГО не дал взамен. Торговец кровью, достоинством и Родиной и больше ничего. Возраст усугубил пороки и не принес даже намека на самопожертвование и преданность", написала на своей странице в Фейсбук экс-министр юстиции Арпине Ованнисян.

Эти слова глубочайшего презрения были высказаны в адрес Армена Саркисяна. Сейчас плевки в его сторону летят со всех сторон. Как в этих условиях он собирается сидеть в кресле президента РА, остается только гадать. Впрочем, это уже совсем другая история.Снова трагикомическая. Не последняя, кстати. Ибо, ничего позитивного в настоящем и ближайшем будущем этой страны просто не предвидится.

Акпер Гасанов