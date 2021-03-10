Недолго музыка играла, недолго Оник бунтовал: финита ля комедия по-армянски

Вот и все. Финита ля комедия. Начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян выступил с прощальным посланием. Смысла цитировать его нет совершенно. Сообщу лишь, что Оник пытается изображать хорошую мину при плохой игре. Он чешет что-то про то, что его позиция неизменна, что он все еще требует отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Также Гаспарян добавляет, что обратился в Административный суд РА.А пока, он "продолжит  службу Родине и армянскому народу в ином статусе". В каком именно, он не уточняет. Хотя очевидно, что это статус проигравшего схватку с Пашиняном интригана и бунтаря. А еще - лично причастного к поражению Армении в 44-дневной войне "полководца". Особенно сейчас, после того, как Оник в итоге вынужден был сделать ровно то, чего хотел Пашинян - освободить пост главы Генштаба РА.

И в огород Оника уже летят увесистые камни. "Если бы начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян собирался сделать какой-либо шаг, то он бы не заявил об этом, а перешел бы к конкретным действиям", об этом перед митингом оппозиции на проспекте Баграмяна в беседе с журналистами заявил 10 марта глава Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян.

Глава Генштаба Армении назвал свою отставку неконституционной

Глава Генштаба Армении назвал свою отставку неконституционной

По сути Ишхан признал провал надежд и Оника и оппозиции. "Он заявил об этом в надежде, что это станет дополнительной поддержкой для оппозиции, однако оппозиция возложила все надежды на Оника Гаспаряна", - подчеркнул Ишханян. Более откровенного признания краха надежд всех жаждавших быстро сместить действующего армянского премьера, сложно даже представить.

Понимает это и сам Никол Воваевич.Решив "ковать железо не отходя от кассы", он уже представил президенту РА Армену Саркисяну ходатайство о назначении на пост главы Генштаба Артака Давтяна. Информацию об этом Sputik Армения подтвердила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян. Это было ожидаемо. Ведь, накануне Давтян был назначен старшим офицером по особым поручениям.

Не грех напомнить, что Давтян уже занимал пост главы Генштаба ВС РА. И назначил его на эту должность...Никол Пашинян. Произошло это в мае 2018 года, а уже 8 июня 2020 года он был освобожден с поста из-за скандала, связанной со скандальным пиром во время чумы - свадьбой сына Артака Давтяна во время режима чрезвычайного положения в РА по причине коронавируса.

Пашиняну выдвинут ультиматум - отставка неизбежна?

Пашиняну выдвинут ультиматум - отставка неизбежна?

И вот, мы видим возвращение "блудного Давтяна". И тут впору уже рассуждать, что О.Гаспарян сыграл роль местоблюстителя, не более. Но, не только Оник проиграл Николу. И без того невысокий авторитет обнулил и президент РА А.Саркисян. Смешны и нелепы его попытки оправдать свою трусость, нерешительность и проигранную попытку поймать рыбку в мутной воде внутриполитического кризиса в Армении.

Заявление президента РА о том, что будучи внутренне несогласным с увольнением О.Гаспаряна, он оспорит в Конституционном суде закон "О военной службе и статусе военнослужащего", никого не вводит в заблуждение. Еще несколько дней назад на своей странице в Facebook директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян написал: "Если не поняли, то более понятно: Армен Саркисян фактически освободил генерал-полковника Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба ВС Армении. Обращение в Конституционный суд для определения конституционности закона "О военной службе и статусе военнослужащего" - это всего лишь очковтирательство".

Так что, все это время Армен Саркисян также всего лишь важно надувал щеки и пытался изображать хорошую мину при плохой игре. Он врал всем и вся. В итоге, он оказался не в состоянии отстоять для Оника Гаспаряна кресло главы Генштаба ВС РА. обманув самого себя, услышав в свой адрес кучу проклятий и слов презрения.

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Оппозиция обвинила президента Армении в кризисе в стране - нашли крайнего

"Истинная природа человека раскрывается в пограничных ситуациях. Сначала я думала, что 2018 год будет таким, но война сильно изменила мою жизнь и жизни многих. Этот человек жалок по своей сути.  У него даже не хватает смелости быть откровенно плохим. На протяжении всей своей жизни он взял все возможное и невозможное в Армении и НИЧЕГО не дал взамен. Торговец кровью, достоинством и Родиной и больше ничего. Возраст усугубил пороки и не принес даже намека на самопожертвование и преданность",  написала на своей странице в Фейсбук экс-министр юстиции Арпине Ованнисян.

Эти слова глубочайшего презрения были высказаны в адрес Армена Саркисяна. Сейчас плевки в его сторону летят со всех сторон. Как в этих условиях он собирается сидеть в кресле президента РА,  остается только гадать. Впрочем, это уже совсем другая история.Снова трагикомическая. Не последняя, кстати. Ибо, ничего позитивного в настоящем и ближайшем будущем этой страны просто не предвидится.

Акпер Гасанов