Чавушоглу и Лавров обсудили Карабах

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе состоявшихся в Дохе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.

Об этом, как передает Day.Az, глава МИД Турции написал он на своей странице в Twitter.

Он заявил, что Анкара нацелена достичь в туристической сфере допандемийных показателей.

Чавушоглу также напомнил, что в среду состоялась церемония по случаю начала сооружения энергоблока №3 атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.