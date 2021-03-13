Азербайджан вооружается вакцинами от COVID-19

Азербайджан, после успешной политики Президента Ильхама Алиева по предотвращению масштабного распространения коронавирусной инфекции и борьбе с пандемией, переходит на новый этап противостояния болезни.

Премьер-министр Али Асадов в целях предотвращения угрозы заражения коронавирусом (COVID-19) на территории Азербайджана и проведения мероприятий по иммунизации в этой сфере в соответствии с пунктом 2.1 Указа Президента Азербайджана "О применении закона Азербайджана "О лекарственных средствах"" № 528 от шестого февраля 2007 года согласно Договору на поставку лекарственных средств, подписанному между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и российской компанией ООО HUMAN VACCINE, подписал распоряжение, согласно которому в Азербайджан в течение 180 дней будут импортировано 300 000 доз российской вакцины "Спутник V" и 432 000 доз вакцин шведской компании AztraZeneca.

Минздраву и Государственному Агентству по обязательному медицинскому страхованию поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Учитывая то, что в мире на сегодняшний день идет "война" за вакцины (Европа пытается отжать все дозы для себя), преобретение 732000 дополнительных доз одних из самых эффективных вакцин, действительно хорошая новость и очередной успешный шаг продуманной и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

Благодаря преэмптивным решениям, которые принял глава нашего государства, Азербайджан с самого начала пандемии держит ситуацию под контролем. Меры, которые были предприняты по ужесточению и смягчению карантинного режима, были достаточно эффективными. В стране наблюдается достаточно низкий уровень заражения, в больницах много свободных мест.

Во время своей недавней пресс-конференции для местных и международных СМИ Президент Ильхам Алиев, отвечая на актуальные вопросы по COVID-19, пояснил, что во-первых, мы за первые месяцы пандемии создали более 10 новых больниц модульного типа, а также с учетом того, что в последние 2 месяца идет позитивная динамика между количеством зараженных и выздоровевших в пользу выздоровевших.

"Также Азербайджан на Южном Кавказе - первая страна, которая начала вакцинацию. Мы начали вакцинацию 18 января, всего месяц спустя после того, как в Европе начали вакцинацию. Мы вакцинируемся прививкой китайского производства CoronaVac", - подчеркнул глава государства.

На сегодняшний день законтрактованы 4 млн. доз вакцины CoronaVac китайского производства и еще 732 тысячи доз прибудут в нашу страну в течение 180 дней. Ежедневно порядка иногда 15-20 тысяч людей вакцинируются. Государство за все время пандемии и в особенности сейчас, когда есть действенное лекарство, создало все условия, чтобы победить инфекцию и в скором времени наша страна сможет одной из первых в мире вернуться к прежней жизни. Чем больше людей начнут проходить вакцинацию, тем быстрее этот день наступит. Азербайджанское государство будет использовать все возможности для достижения этой цели, выделены соответствующие финансовые средства.

По состоянию на начало марта, в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли более 300 тысяч человек. Для 10-миллионной страны это невысокий показатель, но процесс активно продолжается и цифры растут с каждым днем. Важно понимать, что альтернативы вакцинации нет. Вакцинация, обязательна для тех, кто не переболел коронавирусом. При обычном гриппе смертность составляет 0,05 процентов. При ковиде - от 1,8 до 4 процентов в зависимости от региона. Это очень высокий показатель. С такой нагрузкой не справится ни одна страна. Поэтому необходимо привиться вакциной, которой у нас уже достаточно, чтобы вакцинировать почти 50% населения.

Пройдет еще какое-то время, и COVID станет обычным гриппом. Когда организм привыкает к вирусу, тот уже перестает быть таким агрессивным. Эпидемии - это естественный волнообразный процесс, который имел место всю историю человечества. Он происходил и будет происходить. Но сегодня человечество уже находится на том уровне развития, что вакцины от COVID-19 были созданы за рекордно короткие сроки. Это выдающееся событие и у нас есть самые эффективные и безопасные из них - CoronaVac, Спутник V и AstraZeneca.

Так что, идите, вакцинируйтесь и ничего не бойтесь.

М.Ахмедзаде