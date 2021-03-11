Избран новый председатель Молодежного объединения ПЕА

Избран новый председатель Молодежного объединения Партии "Ени Азербайджан".

Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании Молодежного объединения ПЕА состоялись выборы председателя.

Председателем Молодежного объединения ПЕА избран Бахтияр Исламов.