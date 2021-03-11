Президент Ильхам Алиев: Мы готовы к честной работе с нашими соседями

Мы готовы к честной работе с нашими соседями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с новым президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и другими представителями руководства банка.

"Можно сказать, что после урегулирования продолжавшегося 30 лет нагорно-карабахского конфликта появились новые возможности для регионального развития, регионального сотрудничества, связей, и Азербайджан готов к этому. Я уже заявил общественности, что мы готовы к честной работе с нашими соседями для сотрудничества, для того, чтобы перевернуть страницу вражды, обеспечить лучшую и более прогнозируемую ситуацию в регионе. Таким образом, это был небольшой обзор уже проделанной работы и некоторых наших планов. Конечно, в ходе обсуждений мы более обстоятельно обсудим практические шаги нашего будущего партнерства. Еще раз благодарю за инициативу нынешней встречи. Рад вновь видеть вас",- сказал глава государства.