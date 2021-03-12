ЕБРР высоко оценивает сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере

Мы высоко оцениваем наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала новый президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо в ходе встречи в видеоформате с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"В прошлом году мы сконцентрировали наше внимание на частном секторе, были успешно реализованы проекты в области поддержки малого и среднего предпринимательства, социально значимые проекты в местной валюте, связанные с воздействием на окружающую среду. Мы также довольны сотрудничеством в области финансирования проектов в местной валюте с заключением свопового соглашения с Центральным банком. Это в свою очередь тоже важно с точки зрения поддержки малого и среднего предпринимательства. Отрадно, что проект Южного газового коридора, в который мы внесли большой финансовый вклад, завершен. Мы непосредственно участвовали в данном проекте и рады, что он полностью реализован. Мы высоко оцениваем наше сотрудничество в энергетической сфере",- сказала она.