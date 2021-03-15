Большое возвращение в Карабах

На днях были обнародованы результаты исследований, проведенных по заказу ООН среди армян, выехавших во время войны из Карабаха. Согласно полученным данным, 85 процентов армянских семей, оказавшихся в "ситуации, схожей с ситуацией беженцев", не собираются переезжать из сегодняшних мест своего проживания в Карабах. В целом по состоянию на конец января вернулось чуть более 20 тысяч человек.

Данные ООН были опубликованы тогда, когда российское Минобороны рапортовало о сопровождении в Карабах более 50 тысяч армян. В Ереване же утверждали, что вернулось 100 тысяч человек, при том, что до второй карабахской войны в зоне конфликта оставалось от силы 50-60 тысяч жителей - остальные выехали в период оккупации и рассеяны сегодня по просторам России, зацепились в Армении или же в какой-то другой стране. Возвращаться, само собой, они не собираются.

Примечательно, что о "возвращении" 90 тысяч армян в Карабах армянские СМИ с радостью сообщали уже в первые послевоенные недели. В обнародованный показатель, видимо, входят и непонятные личности, проникающие на территорию Азербайджана по Лачинскому коридору. Пропускаются они, думается, не по злому умыслу, а в результате поверхностного контроля и недостаточного внимания к требованиям азербайджанской стороны. В Ханкенди то и дело объявляются различные преступные личности, которым на территории Азербайджана не место. Например, на днях в соцсетях прошла информация о встрече т.н. "президента" Араика Арутюняна с бандой небезызвестного террориста времен первой карабахской войны Вовы Вартанова. Если информация соответствует действительности, возникает вопрос: как члены бандформирования, на главу которого в Азербайджане заведено уголовное дело, оказались в Ханкенди?

Не исключено, что прибывшая из Армении за "государственными наградами" банда Вартанова (а на соответствующем фото журналисты насчитали до 10 человек) уже включена в статистику вернувшихся армянских беженцев. Как и те десятки диверсантов, которых азербайджанские военные отлавливали после такого "возвращения" в лесах Гадрута и Ходжавенда.

Мотивы армянской стороны еще меньше покрыты тайной. Накручивание показателей, как считают в Ереване, позволит говорить об "армянском большинстве" и, как следствие, о праве решать судьбу региона. И цифры еще будут повышаться, потому что если большинство вынужденных переселенцев-азербайджанцев выразят желание вернуться на родину предков, то это может быть более миллиона человек, учитывая 700 тысяч изгнанных из Карабаха в первую войну и сотни тысяч их потомков. Как армянская сторона собирается соперничать с такими цифрами, причем реальными, вопрос интересный. До начала конфликта количество армян в НКАО искусственно поддерживалось путем приписок, фальсификаций и прописки в регионе армян из других регионов Азербайджана. Сегодня армянская сторона лишена этого инструмента, а нанять нужное количество "беженцев" в Армении по причине депопуляции последней не получится.

Если говорить о разнице между статистикой по возвращенным в Карабах армянам, выдающейся российской, армянской сторонами и ООН, то Верховный комиссариат ООН отслеживает ситуацию и представляемым им данным стоит доверять в первую очередь, считает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. 20-25 тысяч вернувшихся - это более похожий на правду показатель, чего не скажешь о 54 тысячах и чуть ли не 100 тысячах якобы вернувшихся армян, отметил он.

По сообщениям даже армянских СМИ видно, что не все стремятся вернуться в Карабах, а многие из уже вернувшихся выставили свои дома в Ханкенди на продажу. То есть многие возвращающиеся возвращаются на временной основе и говорят о том, то при первой же возможности продадут имущество и уедут, сказал политолог в беседе с Day.Az.

Приписки, отметил он, нужны сепаратистам, пока что держащимся в Ханкенди под прикрытием миротворцев. У армян есть свой интерес, но это, по мнению Велизаде, не причина для того, чтобы искажать факты. Проблема еще и в том, что армяне Карабаха, десятилетиями обманывавшиеся пропагандой, не спешат восстанавливать сосуществование с азербайджанцами. Они понимают, что в обозримом будущем эти территории тоже перейдут под полный контроль Азербайджана, и потому не спешат туда возвращаться.

Комментируя акцию армян из Гадрута (Агоглан) в зоне ответственности российских миротворцев с требованием вернуть их на место прежнего проживания, наш собеседник напомнил, что Гадрут был освобожден в результате героической операции азербайджанской армии, и местные армяне должны адресовать свои претензии по этому поводу не Азербайджану и не миротворцам, а Армении, сорвавшей мирные переговоры и сделавшей войну неизбежной. Военная необходимость вынудила силовым путем освободить от оккупации и Гадрутский район, поскольку там размещались опорные базы армянских бандформирований. Так как события развивались по логике войны, жители Гадрута были вынуждены покинуть район.

"Хочу напомнить, что на протяжении всей военной кампании Азербайджан неоднократно заявлял, что гарантирует безопасное и мирное проживание всем жителям Карабаха, независимо от национальности.

Сегодня жители Гадрута находятся на положении беженцев. Их судьба будет решаться в рамках заявления от 10 ноября, которое предусматривает возвращение всех беженцев и вынужденно перемещенных лиц на места своего проживания. Но предваряться этот процесс должен признанием с их стороны базовых норм, а именно - территориальной целостности Азербайджана, и принятием азербайджанского гражданства. Лица армянской национальности должны получить азербайджанские паспорта и быть готовыми жить по соседству с азербайджанцами. Этот гуманитарный процесс, думаю, начнется а ближайшие месяцы и не затянется на годы, так что у тех же гадрутцев не так много времени на обдумывание. Жизнь в Азербайджане будет возможна только на условиях принятия азербайджанского гражданства.

Так что обращать свои требования беженцы из Гадрута должны не нам и не миротворцам. Им следует обращаться к Еревану, где им, в свою очередь, должны объяснить, что у них нет вариантов кроме как жить рядом с азербайджанцами в статусе граждан Азербайджана", - отметил Велизаде.

Что же касается возвращения в Карабах азербайджанцев, то в Баку предметно рассматривают вопрос их возвращения туда и обеспечения всем необходимым, в том числе безопасными условиями проживания и всеми социальными удобствами, отметил наш собеседник. Сегодня проводятся опросы для изучения ситуации, отношения людей к возможному переезду. Речь идет не только о тех, кто будет возвращаться на освобожденные земли вокруг Карабаха, но и в зону, находящуюся сейчас под контролем миротворцев. Конечно, тут надо говорить о том, что есть определенная дифференциация между этими категориями. Те, кто будут возвращаться в нагорную часть Карабаха, должны быть готовы жить вместе с армянским населением. Тут есть определенные психологические моменты. Все-таки нужно подходить комплексно к этим задачам. Компанейщина тут, конечно, абсолютно не приветствуется, считает азербайджанский политолог.

Ильгар Велизаде отметил, что в ходе недавней пресс-конференции Президент Ильхам Алиев привлек внимание к очень важному вопросу, связанному с возвращением азербайджанского населения на освобожденные земли. Глава государства говорил о недопустимости превращения освобожденных территорий в дачные участки для жителей Баку на уик-энд. Государство не будет тратиться на эти цели, а создаваться условия будут только для тех, кто готов ехать на постоянное место жительства, работать и поднимать эти земли. Заселение и хозяйственное освоение освобожденных территорий - очень важный для Азербайджана вопрос. По мнению Велизаде, говоря о возвращении в эти регионы, конечно, прежде всего, подразумевается, что возвращающиеся люди будут заниматься сельским хозяйством, вносить реальный вклад в развитие.

"Как известно, сегодня рассматриваются планы по инвестиционному освоению, и в этом смысле возвращающееся население будет представлять рабочую силу, выполнять роль трудового ресурса. Реализация этих проектов - это открытие новых рабочих мест, улучшение социальных условий. У бывших вынужденных переселенцев есть потомки, дети, внуки, правнуки, и в перспективе, когда будут созданы конкретные условия и регион превратится в серьезную ресурсную базу, можно ожидать притока и дополнительных людских ресурсов. Важно подойти к вопросу комплексно, основательно, чтобы создать серьезные предпосылки, большой задел для возвращения людей на освобожденные территории, их безопасного и безбедного существования.

Возвращение населения является важной составной частью реинтеграции всех территорий, включая и нагорную часть Карабаха с армянским населением, в остальной Азербайджан. Люди, которые будут возвращаться, станут важными коммуникаторами между основным Азербайджаном и освобожденными регионами, а также между азербайджанцами и армянами региона. Они станут проводниками политики реинтеграции освобожденных территорий в Азербайджан", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева