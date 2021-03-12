Джейхун Байрамов направил генсеку ООН письмо в связи с армянскими военнослужащими

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, направленное Генеральному секретарю ООН 1 марта 2021 года, о попытках Армении разместить своих военнослужащих на международно признанных территориях Азербайджана вопреки международному праву и трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, было распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, обратив внимание Генерального секретаря на шаги Армении, служащие нестабильности в регионе, министр Джейхун Байрамов в своем письме сообщает, что Армения для тайной переправки личного состава своих вооруженных сил через "Лачинский коридор" в обход контрольных процедур российских миротворцев отправляет их на территорию Азербайджана в штатской одежде и гражданским транспортом. Подчеркивается, что этот факт вызывает недовольство у семей военнослужащих и зафиксирован независимыми СМИ.

Министр подчеркивает, что размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджана является грубейшим нарушением международных обязательств Армении, в частности обязательств уважать и соблюдать суверенитет и территориальную целостность других стран.

В МИД Азербайджана напомнили, что направленные ранее министром Джейхуном Байрамовым Генсеку ООН письма, в которых сообщалось о деятельности Армении, направленной на срыв стабильности вразрез трехстороннему заявлению, включая отправку на азербайджанские территории террористических групп, о серьезной угрозе, вытекающей из массового закладывания мин и других взрывных устройств на освобожденных землях Азербайджана, а также об отказе Армении предоставить соответствующую информацию в связи с заминированными территориями, были распространены в качестве документа Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН.