Омбудсмен распространила заявление в связи с минными полями на освобожденных территориях

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики распространила заявление в связи с необозначенными минными полями на деоккупированных территориях страны.

Как сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена, в заявлении говорится, что, несмотря на освобождение Азербайджаном своих территорий от оккупации, освобожденные от оккупации города и села не только полностью разрушены Арменией, но и заминированы, за время оккупации там было установлено более ста тысяч мин и Армения всё еще отказывается предоставить карту минных полей.

В заявлении говорится, что после окончания войны до сегодняшнего дня из-за этих мин погибли 10, были тяжело ранены 11 мирных жителей, наличие этих мин препятствует возвращению на указанные территории вынужденных переселенцев, серьезно замедляет процесс восстановления: "Для защиты жизни и здоровья граждан Армения должна безоговорочно предоставить Азербайджану карты минных полей.

Во имя того, чтобы защитить жизнь и здоровье невинных людей и положить конец нарушению прав человека призываю все соответствующие международные организации принять неотложные меры в рамках своего мандата".