Венгерское издание о визите главы МИД страны в Азербайджан

Онлайн версия пользующейся широкой читательской аудиторией венгерской газеты "Мадьяр Немзет" опубликовала на своем сайте сообщение о визите министра иностранных дел и торговли страны Петера Сийярто в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сообщении говорится о переговорах венгерского министра со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. "Правительство Венгрии поддерживает участие национальных компаний в восстановлении Карабаха", приводит издание слова Сийярто, высказанные им после встречи с главой МИД Азербайджана.

Переговоры Петера Сийярто в Баку преследовали две важные цели, отмечает "Мадьяр Немзет" - способствовать участию венгерских компаний в восстановлении Карабаха и приблизиться к соглашению, по которому Венгрия сможет и дальше покупать газ у Азербайджана.

На пресс-конференции Петер Сийярто отметил, что Венгрия уважает суверенитет и целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ. "Мы всегда придерживались этой позиции и, в отличие от некоторых, всегда об этом открыто говорили", приводит издание слова министра.