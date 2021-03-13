Пашинян сбежал от протестующих из президентской резиденции через гараж

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уехал с Баграмяна 26 через гараж президентской резиденции, чтобы избежать встречи с протестующими, скандирующими "Никол - предатель".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Mediaport.

Его колонна по улице Антараин тайно поехала в сторону правительственного особняка.