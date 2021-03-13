https://news.day.az/politics/1325148.html Пашинян сбежал от протестующих из президентской резиденции через гараж
Пашинян сбежал от протестующих из президентской резиденции через гараж
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уехал с Баграмяна 26 через гараж президентской резиденции, чтобы избежать встречи с протестующими, скандирующими "Никол - предатель".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Mediaport.
Его колонна по улице Антараин тайно поехала в сторону правительственного особняка.
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