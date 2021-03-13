Руководители медиа поделились впечатлениями о поездке в Агдам

13 марта руководители медиа-органов и НПО, блогеры и общественные активисты посетили освобожденный от оккупации Агдамский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, участники визита понаблюдали за процессом разминирования в Агдаме. Затем они посетили мечеть Джума, крепость Шахбулаг, побывали на других подвергшихся разрушению территориях Агдама.

Руководители медиа-органов поделились впечатлениями о поездке с Trend TV.

Отметим, что поездка осуществляется по поручению Президента Азербайджана.

Глав медиа-органов и НПО, блогеров и общественных активистов в поездке сопровождает помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.